মেহেরপুরে হেফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় সফল ৩ ছাত্রকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর মিফতাহুল কুরআন মাদ্রাসা ও হেফজখানার উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে হেফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় স্থান অর্জনকারী তিন মেধাবী ছাত্রকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে মাদ্রাসা মিলনায়তনে এক আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।
মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোঃ শাহজালালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোঃ শাহাজাহান, হাফেজ মোহাম্মদ আবু হুরায়রা, আব্দুল হালিম, রমজান আলী, আমির হামজা লিংকন প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়া ছাত্র আব্দুল হালিম, সুলতানুল গালিব এবং সাব্বির আলীকে ফুলের মালা পরিয়ে ও সম্মাননা সনদ তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে কুরআন হিফজ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও সফলতা কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।