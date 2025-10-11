মেহেরপুরে হ্যান্ডবল (বালিকা): ফাইনালে উঠেছে মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হ্যান্ডবল (বালিকা) ইভেন্টে মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় জেলা পর্যায়ে ফাইনালে উঠেছে।
শনিবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।
ম্যাচে একমাত্র ও জয়সূচক গোলটি করেন মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলোয়াড় মরিয়ম।