মেহেরপুরে ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন: দুই আসনে ৬ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ

মেহেরপুর নিউজঃ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ১২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
শনিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে বৈধ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা সৈয়দ এনামুল কবীর।
ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হামিদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।
অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বাকীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।
এর আগে সকালে বিভিন্ন ত্রুটি ও বিধিবহির্ভূত কারণে এনসিপি মনোনীত প্রার্থী প্রকৌশলী সোহেল রানা, সিপিবি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান, বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমানের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।