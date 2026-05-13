বুধবার, ১৩ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৫শে জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ১৯তম বিশ্ব অটিজম দিবস পালিত

কর্তৃক Meherpur News
মে ১৩, ২০২৬ ৭:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

“অটিজম কোনো সীমাবদ্ধতা নয়- প্রতিটি জীবন মূল্যবান” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে ১৯তম বিশ্ব অটিজম দিবস পালিত হয়েছে। বুধবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে শিল্পকলা মোড় প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসান অপু, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল এবং বাউট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এনামুল হক।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, অটিজম কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে অটিজম সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং অটিজম আক্রান্ত শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।




