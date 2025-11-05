বুধবার, ৫ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে -১ আসনে মনোনয়ন পূর্ণ বিবেচনার দাবিতে জেলা বিএনপি’র মিছিল

নভেম্বর ৫, ২০২৫ ৯:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে -১ আসনে মনোনয়ন পূর্ণ বিবেচনার দাবিতে জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার রাত ৮ টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করা হয় শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ করা হয়। এর আগে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইহান উদ্দিন মনা।এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আলমগীর খান ছাতু,ইলিয়াস হোসেন।




