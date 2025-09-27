মেহেরপুরে ৩৯টি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজ :
সনাতন ধর্মাবলীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবকে ঘিরে মেহেরপুরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রোববার মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হবে।
জেলার তিনটি উপজেলায় মোট ৩৯টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১৪টি, মুজিবনগরে ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ১৭টি মণ্ডপে পূজা হবে।
মণ্ডপগুলোতে রঙ-তুলির আঁচড়ে চলছে শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা। বিভিন্ন স্থানে আলোকসজ্জা ও বর্ণিল সাজে সেজেছে পূজামণ্ডপ। পূজাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
সদর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপগুলোর মধ্যে রয়েছে—শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, হরিভক্তি প্রদায়ীনি পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপ, আমঝুপি রাধা মাধব মন্দিরসহ আরও কয়েকটি।
মুজিবনগরের মণ্ডপগুলো হলো—মহাজনপুর সার্বজনীন দুর্গামণ্ডপ, বাবুপুর সার্বদলীয় দুর্গামণ্ডপ, কোমরপুর সার্বজনীন মণ্ডপ, মোনাখালী পূজা মণ্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজা মণ্ডপসহ আরও কয়েকটি।
গাংনী উপজেলার মণ্ডপগুলোর মধ্যে রয়েছে—গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালী মন্দির, কচুইখালী যুগিন্দা দুর্গা মন্দির, ষোলটাকা কর্মকারপাড়া মণ্ডপসহ মোট ১৭টি পূজামণ্ডপ।
শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের সর্বত্র উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।