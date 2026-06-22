বুধবার, ২৪শে জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৮ই মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ৩ দিনব্যাপী ফল মেলার উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ৩ দিনব্যাপী ফল মেলার উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২২, ২০২৬ ১:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৩ দিনব্যাপী ফল মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার সকালে মেহেরপুর খামারবাড়ি প্রাঙ্গণে এ ফল মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। পরে তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

মেলায় ৫টি স্টলে দেশীয় ও বিদেশি বিভিন্ন ধরনের ফল প্রদর্শন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, জামরুল, কমলা, মালটা, কামরাঙ্গা, পেঁপেসহ নানা জাতের মৌসুমি ফল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ সঞ্জীব মৃধা, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আসমাউল হুসনা, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা সাইকুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন এবং জাসাসের জেলা আহ্বায়ক বাঁকা বিল্লাহ প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, ফল চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা এবং পুষ্টি বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ ও গ্রাফিতি-চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সফল করতে মেহেরপুরে...

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অবহিতকরণ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন মেহেরপুরের...