বুধবার, ৮ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ৮, ২০২৬ ৬:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২ দিনব্যাপী ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলা পর্যায়ে এই বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খাইরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম এবং মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সামিহা রেজা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, কৃষি অফিসার হামিদুল হাসান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত

গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

গাংনীতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে নাসির সিনটেক্স মটরসের নতুন শোরুম উদ্বোধন

মেহেরপুর উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন

গাংনীতে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা