বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজ চ্যাম্পিয়ন

সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৫ ৮:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ছেলেদের ফুটবলে যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজ সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বুধবার দুপুরে অনুষ্ঠিত উপজেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলায় যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজ ২-০ গেলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। খেলায় প্রথম অর্ধের ৭ মিনিটের সময় মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় পেনাল্টি পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয়। দলের শান্ত স্পট কিক যাদুখালির গোলরক্ষক শুভ আটকে দেন। এর ৪ মিনিট পরে কাউন্টার এটাক থেকে যাদুখালির পারভেজ গোল করে দলকে এগিয়ে নেন।

খেলা শেষ হওয়ার দুই মিনিট পূর্বে পারভেজ গোল করে গোলের ব্যবধান দ্বিগুনে পরিণত করার পাশাপাশি শিরোপা নিশ্চিত করেন।



