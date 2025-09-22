মেহেরপুরে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে সরকারি বালক বিদ্যালয় ও জাদুখালির স্কুল এন্ড কলেজ ফাইনালে

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবলে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও জাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজ সদর উপজেলা পর্যায়ের ফাইনালে উঠেছে।
সোমবার বিকালে অনুষ্ঠিত সেমি ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ২-০ গোলে আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের রোহান একাই গোল ২টি করেন।
এদিকে একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের অপর সেমি ফাইনাল খেলায়
জাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজ ৩-০ গোলে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলকে পরাজিত করে। আগামী বুধবার একই মাঠে মেহেররপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় এবং জাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজে একে অপরের বিরুদ্ধে ফাইনালে মোকাবেলা করবে।