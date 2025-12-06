মেহেরপুরে ৫৪তম জেলা মুক্ত দিবসে মুক্তিযোদ্ধাদের মিলনমেলা ও আলোচনা সভা

মেহেরপুর নিউজ:
৫৪তম মেহেরপুর জেলা মুক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মিলনমেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১০টার দিকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডের উদ্যোগে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স মিলনায়তনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শামসুল আলম সোনা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক আহমেদ খান।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন— মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লা হিল সাফি, কুষ্টিয়া জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবেছউদ্দিন।
আলোচনা সভায় বক্তারা মুক্ত দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ ও দেশপ্রেমের মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।
এদিকে ৫৪তম মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে সকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকা উত্তোলন করা হয়।