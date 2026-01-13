মেহেরপুরে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন উড়ানো ও মশাল প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে দুই দিনব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বিএম কলেজ, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। এ সময় জেলা প্রশাসক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।
এর আগে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বর্ণিল বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি মশাল প্রজ্জ্বলন ও ক্রীড়াবিদদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রাহিমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইস্তামুল হক, সাকির আহমেদ, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আখতার হোসেন, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আরিফ আহমেদ, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।