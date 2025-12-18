বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫ ৭:১৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপতি ইবনে সাজ্জাদ, মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, গবেষণা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ, একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান ও হাসনাইন কবীর, প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন, জেলা স্কাউটের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, ক্রীড়া শিক্ষক ফারহা হোসেন লিটন, আব্দুল কুদ্দুসসহ সংশ্লিষ্টরা।

সভায় আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে দুই দিনব্যাপী জেলা পর্যায়ে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।




