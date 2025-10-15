বুধবার, ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের মানববন্ধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের মানববন্ধন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৫, ২০২৫ ৮:১৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর প্রতিনিধি: পিয়ার পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদের অন্তর্ভুক্তি ও গণভোটের দাবিসহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য মেহেরপুর জেলা জামায়াত ইসলামের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধনটি মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের জেলা আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন এবং নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার ও জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম প্রমুখ।



