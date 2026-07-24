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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে ৬৪তম ফার্মেসি সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন কোর্সের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২৪, ২০২৬ ৮:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি (বিসিডিএস) মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৬৪তম ফার্মেসি সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিসিডিএস মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আব্দুল লতিব সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিসিডিএস মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আব্দুল লতিব। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিসিডিএস মেহেরপুর জেলা শাখার সহ-সভাপতি রাকিবুল হাসান রন, সদস্য খালিদ মো. সাইফুল ইসলাম, সফিকুল ইসলাম বাবু, মেহেরপুর সদর উপজেলা সভাপতি রাকিবুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি আব্দুর রহমান এবং গাংনী উপজেলা সভাপতি আব্দুর মালেক।

অনুষ্ঠান শেষে ৬৪তম ফার্মেসি সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে কোর্সের বই বিতরণ করা হয়।




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