মেহেরপুরে ৭ নং ওয়ার্ডে জামায়াতে ইসলামের নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন

মেহেরপুরে ৭ নং ওয়ার্ডে জামায়াতে ইসলামের নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন

Meherpur News
ডিসেম্বর ৪, ২০২৫ ৭:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর পৌরসভার জামায়াতে ইসলামের উদ্যোগে ৭ নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক মোড়ে এ কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৭ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামের সভাপতি মোঃ রবিউল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামের আমির মাওলানা তাজউদ্দীন খান।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন—জেলা জামায়াতে ইসলামের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামের আমির সোহেল রানা, পৌর জামায়াতে ইসলামের আমির সোহেল রানা ডলার।




