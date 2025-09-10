মেহেরপুরে ৮ মাসে ১৪৭ জনের অপমৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় মোট ১৪৭ জনের অপমৃত্যু ঘটেছে। এর মধ্যে শুধু আগস্ট মাসেই ৩০ জন অপমৃত্যুর হয়েছে।
এসব মৃত্যুর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা ২ জন, আত্মহত্যা ১৮ জন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ৩ জন, বজ্রপাতে ১ জন, সাপের কামড়ে ১ জন, পানিতে ডুবে ২ জন, বৈদ্যুতিক খুঁটি চাপা পড়ে ১ জন, ঘরের দেওয়াল চাপা পড়ে ১জন এবং গলায় সুজি আটকে ১ জন মারা যায়। আগস্ট মাসে ৩০ জনের অপমৃত্যুর মধ্যে পুরুষ ২১ জন এবং নারী ৯ জন।
সাংবাদিকের ডায়েরি ও সংশ্লিষ্ট থানার তথ্য অনুযায়ী ৩ আগস্ট বিদ্যুৎপৃষ্টে হয়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখােলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামের মৃত ফরােতুল্লাহের ছেলে ২ সন্তানের জনক শওকত আলী (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।
৪ আগস্ট মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া গ্রামের মহব্বত আলীর নাতি রাসেল (২৫) নামের এক গাড়ির হেলপারের গাড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়।
৭ আগস্ট মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর বিল থেকে মিঠু ওরফে বাবু (৪০)নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়, বাবু মেহেরপুর শহরের পেয়াদা পাড়ার শুকুর আলীর ছেলে।
৮ আগস্ট মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী রামদেবপুর গ্রামের ভাসান আলীর ছেলে শিশু নাফিজ হােসেন (২) পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়।
৯ আগস্ট সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিলয় আহমেদ আকাশের নামের ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মীর মৃত্যু হয়। তিনি সদর উপজেলার কাঁঠালপোতা গ্রামের খোকন মিয়ার ছেলে।
১০ আগস্ট মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের পোল চাপা পড়ে গিয়াস উদ্দিন খন্দকার (৬৮) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তিনি শহরের পুলিশ লাইন পাড়ার জামাল উদ্দিন খন্দকারের ছেলে।
১১ আগস্ট এহেন নবী নামের এক ব্যক্তি বিদ্যুৎপৃষ্টে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি সাহেবপুরের রমিজ উদ্দিনের ছেলে।
১২ আগস্ট মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া-ধলার মাঠে বজ্রপাতে জহুরুল ইসলাম (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়। নিহত জহুরুল তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী সহড়াতলা গ্রামের ভিটাপাড়ার হাসমত আলীর ছেলে।
১৩ আগস্ট মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ার সেলিম বিদ্যুৎপৃষ্টে নিহত হন, ১৪ আগস্ট মেহেরপুর গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে কুরসিয়া (৫৫) ঘর চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ঐ গ্রামের আব্দুল মতিনের স্ত্রী।
২২ আগস্ট মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামের মহিবুলের শিশু পুত্র তাওসিফ (১১ মাস) গলায় সুজি আটকে মৃত্যু বরন করে।
২৫ আগস্ট মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে সাপের কামড়ে আতিয়ার রহমান (৫৫) নামের এক ওঝার মৃত্যু হয়। সে শ্যামপুর গ্রামের তারুন শেখের ছেলে।
এছাড়াও আগস্ট মাসে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বিষপান ও গলায় দড়ি দিয়ে ৯ জন আত্মহত্যা করে। এবং গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বিষপান ও গলায় দড়ি দিয়ে ৯ আত্মহত্যা করে। পারিবারিক কলহের জের ধরে এ সকল আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বলে সংশ্লিষ্ট থানা সূত্রে জানা গেছে।