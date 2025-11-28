মেহেরপুর অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে বিদায়ী পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে বিদায়ী পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ও অফিসার্স ক্লাবের সভাপতি ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক হাসানুজ্জামান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মনির, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব কুমার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার রায় এবং কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলামসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।