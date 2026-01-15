বৃহস্পতিবার, ১৫ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৫, ২০২৬ ৬:৩৬ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ও অসহায় দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে এ শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। এ সময় তিনি শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রশাসক মোঃ শফিকুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্টরা।

ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শীত মৌসুমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কষ্ট লাঘবে এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।




