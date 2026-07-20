সোমবার, ২০শে জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৫ই সফর, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর ওয়ারিয়ার্সের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সদস্যদের মাঝে জার্সি বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর ওয়ারিয়ার্সের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সদস্যদের মাঝে জার্সি বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২০, ২০২৬ ৭:৩৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জার্সি লাভার মেহেরপুর ওয়ারিয়ার্সের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সদস্যদের মাঝে জার্সি বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে মেহেরপুর শহরের বড়বাজার তহবাজারে এ জার্সি বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মেহেরপুর ওয়ারিয়ার্সের ৩৩ জন সদস্যের মাঝে জার্সি বিতরণ করেন সাইদুল ইসলাম তুষার।

এ সময় মেহেরপুর ওয়ারিয়ার্সের সদস্য নবাব, ফিরোজসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যরা ভবিষ্যতেও ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন সামাজিক ও ক্রীড়াভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির নির্বাচনে কানাই-রাশেদ পরিষদের...

মেহেরপুর বড়বাজারে শফিক বাণিজ্যালয়ের উদ্বোধন

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

গাংনীতে বােমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

মুজিবনগরে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রসর কর্মীদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতার ইন্তেকাল