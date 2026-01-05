সোমবার, ৫ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর কলেজ মোড়ে রয়েল ইনফিল্ড মোটরসাইকেল শোরুমের উদ্বোধন

জানুয়ারি ৫, ২০২৬ ৭:০৯ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড়ে রয়েল ইনফিল্ড মোটরসাইকেল শোরুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার বিকেলে ফিতা কেটে শোরুমটির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শোরুমের কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন।
উদ্বোধন শেষে শোরুম প্রাঙ্গণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রয়েল ইনফিল্ড মোটরসাইকেল শোরুমের স্বত্বাধিকারী শাহজাহান বিশ্বাস এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।
এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।




