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মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২০, ২০২৬ ৭:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুলের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় শিক্ষার্থীদের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভুবন চন্দ্র হালদারসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ রক্ষা ও সবুজায়নে গাছ লাগানোর গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বিতরণ করা চারাগুলো যথাযথভাবে রোপণ ও পরিচর্যার আহ্বান জানান।




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