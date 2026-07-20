মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুলের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় শিক্ষার্থীদের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভুবন চন্দ্র হালদারসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ রক্ষা ও সবুজায়নে গাছ লাগানোর গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বিতরণ করা চারাগুলো যথাযথভাবে রোপণ ও পরিচর্যার আহ্বান জানান।