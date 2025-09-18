মেহেরপুর কোর্ট হাজতখানায় লাইব্রেরী স্থাপন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে কোর্ট হাজতখানায় একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস. এম. নাসিম রেজা কোর্ট হাজতখানা লাইব্রেরীর নামফলক উন্মোচন করেন।
চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাজাহান আলীর পরিকল্পনায় লাইব্রেরীর ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) আলী মাসুদ শেখ,চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: শাজাহান আলী, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এস এম মাসুদ জামান, অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন ফরাজী, যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ ইমদাদুল হক, সত্যব্রত শিকদার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: জুয়েল রানা,মোছা: শারমিন নাহার, মো: জাহিদুর রহমান সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম, লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) মোছাঃ লাবনী সুলতানা পলি, সহকারী জজ মো: মাসুদ রানা।
এ ছাড়া জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।