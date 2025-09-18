বৃহস্পতিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর কোর্ট হাজতখানায় লাইব্রেরী স্থাপন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর কোর্ট হাজতখানায় লাইব্রেরী স্থাপন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫ ১:৪৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে কোর্ট হাজতখানায় একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস. এম. নাসিম রেজা কোর্ট হাজতখানা লাইব্রেরীর নামফলক উন্মোচন করেন।

চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাজাহান আলীর পরিকল্পনায় লাইব্রেরীর ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) আলী মাসুদ শেখ,চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: শাজাহান আলী, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এস এম মাসুদ জামান, অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন ফরাজী, যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ ইমদাদুল হক, সত্যব্রত শিকদার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো: জুয়েল রানা,মোছা: শারমিন নাহার, মো: জাহিদুর রহমান সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম, লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) মোছাঃ লাবনী সুলতানা পলি, সহকারী জজ মো: মাসুদ রানা।

এ ছাড়া জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর হাড়িয়াদহ ও মহিষাখােলা বাজারে চুরি

গাংনীতে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে দেশীয় অস্ত্রসহ যুবক আটক

গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের কৃতী কন্যা ফারাহ রাশেদ:...

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত আমঝুপি মাধ্যমিক...

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতায় চার বিদ্যালয়ের জয়