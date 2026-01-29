মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রিতা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আল আমিন ইসলাম।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলেজের উপাধ্যক্ষ শামসুর রহমান টুটুল। এ সময় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
পুরস্কার বিতরণ শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে ট্রফি ও মেডেল তুলে দেওয়া হয়।