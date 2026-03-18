বুধবার, ১৮ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ২টি ইসিজি মেশিন প্রদান
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ২টি ইসিজি মেশিন প্রদান

মার্চ ১৮, ২০২৬ ২:৫৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের উদ্যোগে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ২টি ইসিজি মেশিন প্রদান করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে ইসিজি মেশিনের অভাব ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে সংসদ সদস্য দ্রুত এর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বুধবার মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার এবং জামায়াতে ইসলামীর ব্যবসায়ী বিভাগের জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম উপস্থিত থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে মেশিন দুটি হস্তান্তর করেন।

এতে করে এখন থেকে সাধারণ রোগীরা সহজেই ইসিজি সেবা গ্রহণ করতে পারবেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।




সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভাণ্ডার থেকে ঈদ সহায়তার নগদ অর্থ...

মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে পানিতে ডুবে মৃত দুই শিশুর পরিবারকে জেলা...

মেহেরপুরে পুনাকের উদ্যোগে এতিম ও অসহায় শিশুদের মাঝে...

মেহেরপুরে শহীদ পুলিশ সদস্যের পরিবারকে ঈদ উপহার প্রদান

মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজে ইফতার ও...