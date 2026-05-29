শুক্রবার, ২৯শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১১ই জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এমপি তাজ উদ্দিন খানের খাবার বিতরণ
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এমপি তাজ উদ্দিন খানের খাবার বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
মে ২৯, ২০২৬ ১০:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের উদ্যোগে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রোগী ও তাদের স্বজনদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে তিনি রোগী ও রোগীর স্বজনদের হাতে খাবার তুলে দেন। এ সময় তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে রোগীদের খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসা সেবার মান সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেন।

খাবার বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, নায়েবে আমির মাহাবুব উল আলম, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জাবরুল ইসলাম, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলামসহ স্থানীয়রা




