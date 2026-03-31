মঙ্গলবার, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে নবীন আইনজীবীদের সংবর্ধনা

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ৩১, ২০২৬ ৬:১০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে নবীন আইনজীবীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজনের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক একেএম সাইদুর রাজ্জাক টোটন, মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম এর আহবায়ক আসাদুল আযম খোকন, সদস্য সচিব জিল্লুর রহমান, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর সিভিল আদালতের জিপি রফিকুল ইসলাম, এপিপি অ্যাডভোকেট মোকলেসুর রহমান খান স্বপন।

পরে সেখানে নবীন আইনজীবীদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও উপহার প্রদান করা হয়।এই সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ত্রিভুজ প্রেমের জেরে হত্যাচেষ্টা, গুরুতর আহত এক...

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টের অভিযান, মোটরসাইকেল চালকদের জরিমানা

গাংনীতে ট্রাফিক পুলিশের সচেতনতামূলক প্রচারণা

মেহেরপুরে জ্বালানি তেল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে মোবাইল কোর্ট...

ফেনসিডিল মামলায় দুই মাদক ব্যবসায়ীর ১২ বছর কারাদণ্ড,...

মেহেরপুরে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ