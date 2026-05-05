মঙ্গলবার, ৫ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৭ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা নির্বাচন মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি আইনজীবী ফোরাম প্যানেল বিজয়ী
নির্বাচনবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি আইনজীবী ফোরাম প্যানেল বিজয়ী

কর্তৃক Meherpur News
মে ৫, ২০২৬ ৮:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি–এর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ আইনজীবী ফোরাম–এর পূর্ণ প্যানেল। মঙ্গলবার সকালে নির্বাচন কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন আসাদুল আলম খোকন এবং সহ-সভাপতি হয়েছেন রফিকুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন আবু সালেহ মোঃ নাসিম। যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোখলেছুর রহমান খান স্বপন।

এছাড়া কোষাধ্যক্ষ পদে সেলিম রেজা গাজী, লাইব্রেরী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে সাইদুর রহমান রিপন নির্বাচিত হয়েছেন। সিনিয়র সদস্য হিসেবে নিয়ামুল খান এবং সদস্য পদে আয়েশা সিদ্দিকা ও তারিক আহমেদ পাভেল নির্বাচিত হয়েছেন।

কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় পুরো প্যানেলই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

খালাতো ভাইয়ের হাতে স্ত্রীর সামনে রিকশাচালককে কুপিয়ে হত্যা,...

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতিতে নতুন কমিটির কাছে দায়িত্ব...

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬: মেয়েদের ফুটবলে সদর উপজেলা একাদশের...

মেহেরপুরে মার্সেল ফ্রিজ কিনে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার...

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬: মেহেরপুরে কারাতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬: মেহেরপুরে সাঁতার প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার...