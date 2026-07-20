সোমবার, ২০শে জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৫ই সফর, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা নির্বাচন মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির নির্বাচনে কানাই-রাশেদ পরিষদের পূর্ণ প্যানেলের মনোনয়নপত্র জমা
নির্বাচনবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির নির্বাচনে কানাই-রাশেদ পরিষদের পূর্ণ প্যানেলের মনোনয়নপত্র জমা

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২০, ২০২৬ ৭:৩৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সোমবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে ১৫টি পদের বিপরীতে কানাই-রাশেদ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ ১৫ সদস্যের প্যানেল মনোনয়নপত্র জমা দেয়।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলামের কাছে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানকারী প্রার্থীরা হলেন— সভাপতি পদে শাহাদুল ইসলাম কানাই, সাধারণ সম্পাদক পদে রাশেদ হাসান, সহ-সভাপতি পদে মোজাম্মেল হক ও হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক পদে নূর মোহাম্মদ ও আপেল খান, কোষাধ্যক্ষ পদে ফারুক আহমেদ বেল্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক পদে উজ্জ্বল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক পদে সোহেলের রেজা, সিনিয়র সদস্য পদে মো. আরেফিন আলী এবং সদস্য পদে সুজন আলী, শিশির আহমেদ, রাব্বি ও মানিক।

মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান খান স্বপনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর ওয়ারিয়ার্সের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সদস্যদের মাঝে...

মেহেরপুর বড়বাজারে শফিক বাণিজ্যালয়ের উদ্বোধন

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

গাংনীতে বােমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

মুজিবনগরে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রসর কর্মীদের শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতার ইন্তেকাল