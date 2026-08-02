মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির নির্বাচনে কানায়-রাশেদ পরিষদের পূর্ণ প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা আইনজীবী সহকারী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম।
ঘোষিত ফলাফলে কানায়-রাশেদ পরিষদ থেকে সভাপতি পদে শাহাদুল ইসলাম কানায় এবং সাধারণ সম্পাদক পদে রাশেদ হাসান নির্বাচিত হন।
এছাড়া সহ-সভাপতি পদে মোজাম্মেল হক ও হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক পদে নূর মোহাম্মদ ও আপেল খান, কোষাধ্যক্ষ পদে ফারুক আহমেদ বেল্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক পদে উজ্জ্বল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক পদে সোহেলের রেজা এবং সিনিয়র সদস্য পদে মো. আরেফিন আলী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।
সদস্য পদে সুজন আলী, শিশির আহমেদ, রাব্বি ও মানিকও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।
নাম ঘোষণা শেষে বিজয়ী প্রার্থীদের ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। এ সময় অ্যাডভোকেট মোখেলচুর রহমান ও অ্যাডভোকেট নিয়ামুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।