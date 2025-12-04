মেহেরপুর জেলা আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবলে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত মেহেরপুর জেলা পর্যায়ের আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ, রানারআপ এআরবি কলেজ এবং ম্যান অব দ্য ফাইনাল, সেরা গোলরক্ষক ও সর্বোচ্চ গোলদাতা পুরস্কার প্রদান করা হয়।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আতিকুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ।
অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, এআরবি কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারুজ্জামান মুকুল, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবির, সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালীথ্যা, ফুয়াদ খান, কাওসার আলী, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আল আমিন ইসলাম বকুল, তামিম হোসেন, আসাদুল ইসলাম লিটন, সাইদুর রহমান জিকো প্রমুখ।