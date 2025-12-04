বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেলা আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন সরকারি কলেজ

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৪, ২০২৫ ৭:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মেহেরপুর জেলা পর্যায়ের আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় সরকারি কলেজ ১–০ গোলে আমঝুপি রাজনগর বারাদি (এ আর বি) কলেজকে পরাজিত করে।

প্রথমার্ধের ৩৪তম মিনিটে সাফায়েত ম্যাচের একমাত্র গোলটি করে দলকে এগিয়ে নেন। এর আগে প্রথমার্ধের ১৩ মিনিটে সাগর একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।

দ্বিতীয়ার্ধেও সরকারি কলেজ গোল মিসের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটে সাব্বিরের নেওয়া জোরালো শট গোললাইন অতিক্রমের আগেই এ আর বি কলেজের গোলরক্ষক শুভ ডানদিকে ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত ১–০ গোলের লিডই দলের জয় নিশ্চিত করে।

টুর্নামেন্টে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জয় করেন সরকারি কলেজের খেলোয়াড়রা— সর্বোচ্চ গোলদাতা: শাফায়েত, ম্যান অব দ্য ফাইনাল: মুগ্ধ. সেরা গোলরক্ষক: প্রীতম




