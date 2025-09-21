রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫ ১:৫১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা ইনোভেশন কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোঃ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সিভিল সার্জন ডা.এ কে এম, আবু সাঈদ, এল জি ই ডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস,এম রফিকুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সুপার ডা.সাহারিয়া শায়লা জাহান, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ সামসুল আলম, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, ডা. রফিকুল ইসলাম।

এছাড়াও সভায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির,টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মোঃ শামীম হোসেন,জোলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা কমান্ডেন্ট কামরুজ্জামান,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন,জেলা যুব উন্নয়নের অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হামিদুর রহমান, জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা মৎস কর্মকর্তা সাধন সরকার,সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচ টি হামিম,জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়োব হোসেন,উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা শুরুজুজামান, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ,পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মেয়েদের হ্যান্ডবলে ফাইনালে ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মেহেরপুরে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভা...

মেহেরপুর জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে...

মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ...

আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে...