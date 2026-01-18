রবিবার, ১৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেলা ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৮, ২০২৬ ৭:৫২ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুর রশিদ, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস. এম. রফিকুল হাসান, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপার বুলবুল কবীর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আতিকুল হক।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব কুমার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন।

আরও উপস্থিত ছিলেন সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচ. টি. হামিম, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।

সভায় সরকারি সেবায় উদ্ভাবনী কার্যক্রম জোরদার, সেবার মান উন্নয়ন, নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও চলমান ইনোভেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।




