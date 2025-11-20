বৃহস্পতিবার, ২০শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২০, ২০২৫ ৬:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

সভায় মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, চলমান প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার–সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও উপস্থাপন করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস. এম. রফিকুল হাসান, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা. আবদুল্লাহ আল আমিন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী ইউএনও মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর ইউএনও পলাশ মণ্ডল, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মোঃ শামীম হোসেন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা ক্রীড়া অফিসের কর্মকর্তা আরিফ আহমেদ, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ওবায়দুল বাসার, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন সরকার, সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ এনামুল হক, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচ টি হামিম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা শুরুজুজামান, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীন, এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বেলাল হোসেনসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা।

সভায় জেলার সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মধ্যে আরও সমন্বয় জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।




