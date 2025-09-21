রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫ ১:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোঃ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস.এম. রফিকুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. সাহারিয়া শায়লা জাহান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ সামসুল আলম, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম প্রমুখ।

এছাড়াও সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মোঃ শামীম হোসেন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হামিদুর রহমান, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন সরকার, সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচ.টি. হামিম, শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়োব হোসেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকর্তা শুরুজ্জামান, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মেহেরপুর জেলার চলমান ও পরিকল্পিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মেয়েদের হ্যান্ডবলে ফাইনালে ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মেহেরপুরে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভা...

মেহেরপুর জেলা ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে...

মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ...

আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে...