মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে নতুন পিপি হিসেবে নজরুল ইসলাম নিয়োগ

ডিসেম্বর ৮, ২০২৫ ৭:৩৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক এর নিয়োগ বাতিল করে নজরুল ইসলামকে পাবলিক প্রসিকিউটর ( পিপি) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইন ও বিচার বিভাগ সলিসিটর অনু বিভাগ (পিপি-জিপি শাখা) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের যুগ্ম সচিব( পিপি-জিপি) মাহরুফ হোসেন স্বাক্ষরিত পত্র মারফত বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

Code of Criminal 1898 এর Scetion 492 এবং legal Remcmbrance’S Manual,1960 এর Chap ll.Pragraph 6 এর Rulc 17 এর বিধান মতে মেহেরপুর জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আইনজীবীকে পুনর আদেশ না দেয়া পর্যন্ত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম কে পিপি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

একই সাথে গত ৫/২/২০২৫ তারিখের নং সলিসিটর / জিপি-পিপি(মেহেরপুর) ৫০/২০২৪( অংশ-১)-১৯স্মারকে মেহেরপুর জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর পদে এ এস এম সাইদুর রাজ্জাকের নিয়োগ আদেশ বাতিলপূর্বক তাকে উক্ত পথ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল।




