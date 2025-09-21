রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেলা কর্ণধর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫
সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫ ৫:৫১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা কর্ণধর কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা প্রশাসক ড. মোঃ আবদুল ছালাম সভাপতিত্ব করেন।

সভায় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সিভিল সার্জন ডা.এ কে এম, আবু সাঈদ, এল জি ই ডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস,এম রফিকুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সুপার ডা.সাহারিয়া শায়লা জাহান, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ সামসুল আলম, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, ডা. রফিকুল ইসলাম।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির,টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মোঃ শামীম হোসেন,জোলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা কমান্ডেন্ট কামরুজ্জামান,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন,জেলা যুব উন্নয়নের অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হামিদুর রহমান, জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা মৎস কর্মকর্তা সাধন সরকার,সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচ টি হামিম,জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়োব হোসেন,উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা শুরুজুজামান, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ,পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীন প্রমুখ।

সভায় জেলার সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো ও সামাজিক খাতের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।



