মেহেরপুর জেলা কারাগার পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা কারাগার পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি কারাগারে আটক আসামিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কারাগারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিবেশ ঘুরে দেখেন।
জেলা প্রশাসক কারাগারে পৌঁছালে জেল সুপার আমানুল্লাহ আল আমান তাকে স্বাগত জানান। পরে কারারক্ষীদের একটি চৌকস দল জেলা প্রশাসককে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় সালাম গ্রহণ করেন।
পরিদর্শনকালে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাকির আহমেদ জেলা প্রশাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।