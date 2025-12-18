বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫ ৭:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপতি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, এডহক কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান, আল আমিন ইসলাম বকুল, তামিম হোসেন, সাইদুর রহমান জিকো ও শ্যামল কুমার।

সভায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আমঝুপি ক্রিকেট একাডেমি চ্যাম্পিয়ন

খুলনা বিভাগে আবৃত্তিতে প্রথম মেহেরপুরের আনিসা বুশরা

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস...

মেহেরপুর টিটিসিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে তারুণ্যের উৎসব...

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের...

মেহেরপুরে ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা...