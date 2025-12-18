মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপতি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, এডহক কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান, আল আমিন ইসলাম বকুল, তামিম হোসেন, সাইদুর রহমান জিকো ও শ্যামল কুমার।
সভায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।