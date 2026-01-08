বৃহস্পতিবার, ৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ৭:২১ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব ও জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদসহ সদস্য মিজানুর রহমান, আলামিন ইসলাম, তামিম ইসলাম, সাইদ হাসান জিকো, আসাদুর রহমান লিটন প্রমুখ।

সভায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর বড় বাজারে মূল্য তালিকা না থাকায় গ্যাস...

মেহেরপুর সদরে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভলিবল বালিকায় মোমিনপুর...

মেহেরপুর শহরে অভিনব কায়দায় দুই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছ...

মেহেরপুর সদরে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যাডমিন্টনে বিভিন্ন বিদ্যালয়...

মেহেরপুর সদরে শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভলিবলে আমঝুপি মাধ্যমিক...

গাংনীতে ৫৪তম জাতীয় স্কুল-মাদ্রাসা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার...