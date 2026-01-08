মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব ও জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদসহ সদস্য মিজানুর রহমান, আলামিন ইসলাম, তামিম ইসলাম, সাইদ হাসান জিকো, আসাদুর রহমান লিটন প্রমুখ।
সভায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিভিন্ন ক্রীড়া বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়।