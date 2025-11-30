রবিবার, ৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৩০, ২০২৫ ৭:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। রবিবার বিকেলে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়িবাকা গ্রামে বাড়ি বাড়ি ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেহেরপুর জেলা শাখার নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের আমির হাফেজ আবু জাফর সোহেল ও ইউনিয়ন সেক্রেটারি আব্দুস সালাম প্রমুখ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল

খুচরা সার বিক্রেতা আইডি কার্ড বহাল ও নীতিমালা...

খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায়...

মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারি...

মেহেরপুর সদর উপজেলা গোল্ডকাপ কাবাডি ও ভলিবল প্রতিযোগিতার...

মেহেরপুর সীমান্তে ১ কেজি ১৬৬ গ্রাম স্বর্ণসহ দুই...