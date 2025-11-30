মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। রবিবার বিকেলে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়িবাকা গ্রামে বাড়ি বাড়ি ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
গণসংযোগকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেহেরপুর জেলা শাখার নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের আমির হাফেজ আবু জাফর সোহেল ও ইউনিয়ন সেক্রেটারি আব্দুস সালাম প্রমুখ।