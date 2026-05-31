রবিবার, ৩১শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৩ই জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা ট্রাক-ট্রাক্টর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা ট্রাক-ট্রাক্টর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
মে ৩১, ২০২৬ ৯:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ড ভ্যান ও ট্রাকলরি (দাহ্য পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি নীলকুঠি এলাকায় এ সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ড ভ্যান ও ট্রাকলরি (দাহ্য পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এস এম আকিব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন বাবু, কোষাধ্যক্ষ কামাল হোসেন, সদস্য আবদুল হামিদ, মিনারুল ইসলাম, বাবু, মন্টু, কালুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, সংগঠনের কার্যক্রম, কল্যাণমূলক উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকার ও সংগঠনের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

স্টার কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

স্টার কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন মার্জ গ্রুপ, ৫...

মেহেরপুরের চকশ্যামনগরে মাঠ থেকে ৫ ট্রান্সমিটার চুরি

এনেক্সকে ৬৬ রানে হারিয়ে ফাইনালে অ্যাক্টিভ

গাংনীতে বিদ্যুত স্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

স্টার কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৬: মার্জ গ্রুপের রোমাঞ্চকর জয়