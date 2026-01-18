মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে অনলাইন কনটেন্ট ক্রিয়েশন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন কনটেন্ট ক্রিয়েশন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।
প্রতিযোগিতার ভিডিওগ্রাফি ক্যাটাগরিতে মেহেরপুর নিজের স্টাফ রিপোর্টার মেহরাব হোসেন প্রথম স্থান অর্জন করেন। একই ক্যাটাগরিতে মাহেজেরিন লিনা দ্বিতীয় এবং আল ফাহাদ হোসেন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।
এছাড়া ফটোগ্রাফি ক্যাটাগরিতে রফিকুল ইসলাম প্রথম স্থান অধিকার করেন।
এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের তরুণ কনটেন্ট নির্মাতাদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতা তুলে ধরার পাশাপাশি ডিজিটাল মিডিয়ায় ইতিবাচক ও গুণগত কনটেন্ট তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।