রবিবার, ১৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে অনলাইন কনটেন্ট ক্রিয়েশন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে অনলাইন কনটেন্ট ক্রিয়েশন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৮, ২০২৬ ৮:০০ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন কনটেন্ট ক্রিয়েশন প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতার ভিডিওগ্রাফি ক্যাটাগরিতে মেহেরপুর নিজের স্টাফ রিপোর্টার মেহরাব হোসেন প্রথম স্থান অর্জন করেন। একই ক্যাটাগরিতে মাহেজেরিন লিনা দ্বিতীয় এবং আল ফাহাদ হোসেন তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

এছাড়া ফটোগ্রাফি ক্যাটাগরিতে রফিকুল ইসলাম প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের তরুণ কনটেন্ট নির্মাতাদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতা তুলে ধরার পাশাপাশি ডিজিটাল মিডিয়ায় ইতিবাচক ও গুণগত কনটেন্ট তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে খোকসা যুব সংঘের উদ্যোগে শীতার্ত ও দুস্থদের...

মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই (নিরস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্তদেরকে...

বেগম খালেদা জিয়া ও আব্দুস সাত্তার মুক্তার আত্মার...

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্টের অভিযান ও...

মেহেরপুর জেলা কর্ণধার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত