শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের নতুন পিপি হিসেবে নিয়োগ পেলেন আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের নতুন পিপি হিসেবে নিয়োগ পেলেন আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৮, ২০২৫ ৭:১০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ সলিসিটর অনুবিভাগ (জিপি-পিপি শাখা) থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের যুগ্ম সচিব (জিপি-পিপি শাখা) মোঃ মারুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত ওই পত্রে তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠা, সততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে আইন পেশায় যুক্ত রয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন। নতুন দায়িত্ব পালনে তিনি সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরে ছাদ থেকে পড়ে আহত মোটরসাইকেল মেকানিক পিন্টু

মেহেরপুরে সরকারি রাস্তা দখল ও সাংবাদিকের মোবাইল ছিনতাইয়ের...

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট...

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে এসে কর্মী অসুস্থ