মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের নতুন পিপি হিসেবে নিয়োগ পেলেন আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ সলিসিটর অনুবিভাগ (জিপি-পিপি শাখা) থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের যুগ্ম সচিব (জিপি-পিপি শাখা) মোঃ মারুফ হোসাইন স্বাক্ষরিত ওই পত্রে তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠা, সততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে আইন পেশায় যুক্ত রয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন। নতুন দায়িত্ব পালনে তিনি সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।