মেহেরপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুর রশিদ, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস. এম. রফিকুল হাসান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপার বুলবুল কবীর এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আতিকুল হক।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথ্যা, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনির, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব কুমার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ওবায়দুল বাসার, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচ. টি. হামিম, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ এবং পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
সভায় জেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদারকরণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চলমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।