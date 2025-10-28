মঙ্গলবার, ২৮শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাবেক উপজেলা সভাপতি গোলাম রসুল ইন্তেকাল
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাবেক উপজেলা সভাপতি গোলাম রসুল ইন্তেকাল

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৮, ২০২৫ ৭:০৫ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপজেলা সভাপতি, মেহেরপুর চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি, গোলাম রসুল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না—- রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

মঙ্গলবার রাত ৩টার দিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তার বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন সহ একাধিক মামলা দায়েরের পর তিনি আত্মগোপন করেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে গোলাম রসুল অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে মঙ্গলবার তার একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। তার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মরহুম গোলাম রসুলের স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুনাগ্রহী রয়েছে।

বিস্তারিত আসছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবলে পিরোজপুর ইউনিয়নের...

মেহেরপুরে সদর উপজেলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো...

মেহেরপুরে বিনা ধান-২৬ জাতের প্রচার ও সম্প্রসারণে মাঠ...

মেহেরপুরে সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের...

মেহেরপুরে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের গ্রাহক সেবা পক্ষ...