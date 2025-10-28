মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাবেক উপজেলা সভাপতি গোলাম রসুল ইন্তেকাল

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপজেলা সভাপতি, মেহেরপুর চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি, গোলাম রসুল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না—- রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।
মঙ্গলবার রাত ৩টার দিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তার বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন সহ একাধিক মামলা দায়েরের পর তিনি আত্মগোপন করেন।
প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে গোলাম রসুল অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে মঙ্গলবার তার একটি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। তার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মরহুম গোলাম রসুলের স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুনাগ্রহী রয়েছে।
