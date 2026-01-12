সোমবার, ১২ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬-এর উদ্বোধন

জানুয়ারি ১২, ২০২৬ ৬:১৭ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার সকালে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে জেলা পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আখতার হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন করেন।

এতে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলার উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিরা জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা, শিক্ষকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।




