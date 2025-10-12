রবিবার, ১২ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে ৫২তম স্কুল ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

অক্টোবর ১২, ২০২৫ ৮:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ২ দিনব্যাপী ৫২তম জেলা পর্যায়ের গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে ফুটবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি, দাবা ও সাঁতার ইভেন্টের বিজয়ীদের মধ্যে জেলা পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

মেহেরপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্দুর রাহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আখতার হোসেন, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, আনোয়ার হোসেন, বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সিনিয়র শিক্ষকসহ শিক্ষকদের একটি দল।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া অর্জনকে উৎসাহ প্রদান করেন।



