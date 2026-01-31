মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেড মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কল্যাণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা তাঁদের ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক সমস্যার কথা পুলিশ সুপারের নিকট উপস্থাপন করেন।
পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় তাৎক্ষণিকভাবে কিছু সমস্যার সমাধান করেন এবং অন্যান্য বিষয় দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সঙ্গে তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে দায়িত্ব পালনে শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব ও জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করার বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।
সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসানসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।